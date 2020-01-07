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    Знарок: Сегодня и в меньшинстве были моменты хорошие

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    Главный тренер ХК «Спартак» Олег Знарок прокомментировал домашнюю победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    «Благодарен ребятам за самоотверженность, характер, дух. Молодцы, здорово, грамотно сыграли.

    Конечно, были ошибки, но, по большому счету, выполнили все, о чем договаривались и в большинстве, и в меньшинстве.

    Реализовали первое же большинство. У нас Малыхин пропускал игру с "Динамо", а так это его место. Знаем, что он там неплохо играет.

    Будет ли ротация перед игрой с "Йокеритом"? Еще не обсуждали, но что-то будет. Две игры подряд сложно играть. Посмотрим по состоянию. Впереди длинная ночь.

    Реализация? Ганзл у нас с "Динамо" не выходил 1 в 0. Сегодня и в меньшинстве были моменты хорошие», — приводит слова тренера пресс-служба СКА. 0

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