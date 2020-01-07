Знарок: Сегодня и в меньшинстве были моменты хорошие

Главный тренер ХК «Спартак»прокомментировал домашнюю победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Благодарен ребятам за самоотверженность, характер, дух. Молодцы, здорово, грамотно сыграли.

Конечно, были ошибки, но, по большому счету, выполнили все, о чем договаривались и в большинстве, и в меньшинстве.

Реализовали первое же большинство. У нас Малыхин пропускал игру с "Динамо", а так это его место. Знаем, что он там неплохо играет.

Будет ли ротация перед игрой с "Йокеритом"? Еще не обсуждали, но что-то будет. Две игры подряд сложно играть. Посмотрим по состоянию. Впереди длинная ночь.

Реализация? Ганзл у нас с "Динамо" не выходил 1 в 0. Сегодня и в меньшинстве были моменты хорошие», — приводит слова тренера пресс-служба СКА. 0