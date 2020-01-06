«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над ЦСКА

«Салават Юлаев» — ЦСКА
«Салават Юлаев» — ЦСКА
Встреча завершилась победой хозяев льда.
В составе «Салавата» хет-триком отличился Теему Хартикайнен, который набрал всего 4 (3+1) очка. Еще одну шайбу забросил Линус Умарк.
У ЦСКА по разу забивали Сергей Толчинский и Антон Слепышев.
«Салават Юлаев» (49 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (65 очков) идет первым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Голы: Хартикайнен — 12 (бол., Сошников, Маннинен), 10:33 — 1:0. Толчинский — 7 (Кемпе), 11:07 — 1:1. Хартикайнен — 13 (Умарк, Бурмистров), 11:27 — 2:1. Хартикайнен — 14, 16:50 — 3:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Капризов), 34:16 — 3:2. Умарк — 10 (Пашнин, Хартикайнен), 47:51 — 4:2Вратари: Метсола — Сорокин (56:56)Штраф: 4-4Броски: 27 (14+6+7) — 34 (13+12+9)