«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над ЦСКА

В матче регулярного чемпионата КХЛпринимал

Встреча завершилась победой хозяев льда.

В составе «Салавата» хет-триком отличился Теему Хартикайнен, который набрал всего 4 (3+1) очка. Еще одну шайбу забросил Линус Умарк.

У ЦСКА по разу забивали Сергей Толчинский и Антон Слепышев.

«Салават Юлаев» (49 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (65 очков) идет первым на Западе.