Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»

победилв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 5:4 ОТ (0:0, 2:3, 2:1, 1:1).

Дубль в составе победителей оформил Якуб Врана. По шайбе забросили Ник Дауд, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

У проигравших хет-трик на счету Эвандера Кейна. Также голом отличился Логан Кутюр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:0, 2:3, 2:1, 1:0) Голы: Кейн — 16 (бол., Торнтон, Майер), 26:25 — 0:1. Дауд — 5 (Лейпсик, Хэтэуэй), 27:29 — 1:1. Кейн — 17 (Кутюр, М. Карлссон), 30:06 — 1:2. Кейн — 18 (бол., Э. Карлссон, Майер), 36:49 — 1:3. Врана — 17 (Оши), 38:42 — 2:3. Кутюр — 14 (п.в., Хертл, Бернс), 59:00 — 2:4. Врана — 18 (Эллер, Гудас), 59:13 — 3:4. Оши — 16 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:45 — 4:4. Эллер — 10 (Карлсон, Холтби), 62:01 — 5:4Вратари: Холтби (58:19 — 59:00, 59:04 — 59:13, 59:18 — 59:45) — ДжонсШтраф: 8 — 4Броски: 29 (10+12+6+1) — 29 (13+11+3+2)

«Вашингтон» возглавляет Восточную конференцию (63 очка), «Сан-Хосе» — 13-й на Западе (42 очка). 0