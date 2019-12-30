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    «Салават Юлаев» уступил «Тршинцу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Клуб КХЛ «Салават Юлаев» проиграл чешской команде «Тршинец» со счетом 2:3 в четвертьфинале Кубка Шпенглера.

    «Салават Юлаев» уступил «Тршинцу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера
    «Салават Юлаев» уступил «Тршинцу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера

    В составе победителей по голу забили Иржи Поланский, Матей Странски и Ростислав Мартынек. У россиян отличились Алексей Кручинин и Данил Башкиров.

    В полуфинале чехи сыграют со швейцарским клубом «Амбри Пиотта». В другом полуфинале сборная Канады сыграет с финской командой ТПС.

    Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

    Кубок Шпенглера. Четвертьфинал
    «Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Полански (Адамски, Хмелевски), 04.36 — 1:0. Странски (Дравецки), 20.45 — 2:0. Кручинин (Гиматов, Картаев), 21.15 — 2:1. Башкиров (Пименов, Солодухин), 35.08 — 2:2. Мартынек (Хмелевски, Дудера — большинство), 50.39 — 3:2
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