«Салават Юлаев» уступил «Тршинцу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера

Клуб КХЛпроиграл чешской командесо счетом 2:3 в четвертьфинале Кубка Шпенглера.

В составе победителей по голу забили Иржи Поланский, Матей Странски и Ростислав Мартынек. У россиян отличились Алексей Кручинин и Данил Башкиров.

В полуфинале чехи сыграют со швейцарским клубом «Амбри Пиотта». В другом полуфинале сборная Канады сыграет с финской командой ТПС.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.