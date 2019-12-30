«Салават Юлаев» уступил «Тршинцу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера
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В составе победителей по голу забили Иржи Поланский, Матей Странски и Ростислав Мартынек. У россиян отличились Алексей Кручинин и Данил Башкиров.
В полуфинале чехи сыграют со швейцарским клубом «Амбри Пиотта». В другом полуфинале сборная Канады сыграет с финской командой ТПС.
Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.
Кубок Шпенглера. Четвертьфинал
«Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Полански (Адамски, Хмелевски), 04.36 — 1:0. Странски (Дравецки), 20.45 — 2:0. Кручинин (Гиматов, Картаев), 21.15 — 2:1. Башкиров (Пименов, Солодухин), 35.08 — 2:2. Мартынек (Хмелевски, Дудера — большинство), 50.39 — 3:2