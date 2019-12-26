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    Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    КХЛ на своем официальном сайте объявила полный состав участников Матча Звезд КХЛ-2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве.

    Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ
    Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ

    Напомним, что команды были сформированы на основании выбора болельщиков, журналистов и лиги.

    Дивизион Боброва

    Вратари:
    Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
    Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);

    Защитники:
    Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
    Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
    Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);

    Нападающие:
    Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
    Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
    Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
    Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
    Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ);

    Дивизион Тарасова

    Вратари:
    Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков);
    Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);

    Защитники:
    Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);
    Чарльз Дженовей («Торпедо», выбор СМИ);
    Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);

    Нападающие:
    Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);
    Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
    Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);
    Александр Сёмин («Витязь», выбор КХЛ);
    Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ);

    Дивизион Харламова

    Вратари:
    Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);
    Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);

    Защитники:
    Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);
    Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);
    Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);

    Нападающие:
    Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);
    Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);
    Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);
    Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);
    Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);

    Дивизион Чернышева

    Вратари:

    Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);
    Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);

    Защитники:
    Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);
    Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);
    Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);

    Нападающие:
    Кирилл Семёнов («Авангард», выбор болельщиков);
    Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);
    Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
    Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);
    Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ). 0

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