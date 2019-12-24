ЦСКА обыграл «Металлург» благодаря дублю Григоренко

Хоккеисты ЦСКА
ЦСКА
Москвичи выиграли благодаря дублю Михаила Григоренко. Также за хозяев шайбой отметился Максим Шалунов. За «Металлург» забивали Андрей Нестрашил и Сергей Мозякин.
ЦСКА продолжает держать первую строчку в группе западной конференции с 59 очками. Магнитогорский коллектив имеет 43 очка и занимает 9 место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Мозякин — 9 (Антипин, Яковлев), 9:56 — 0:1. Григоренко — 12 (Капризов), 31:50 — 1:1. Нестрашил — 4 (Мозякин), 32:24 — 1:2. Шалунов — 9 (Окулов), 39:55 — 2:2. Григоренко — 13 (бол., Нестеров), 48:46 — 3:2Вратари: Сорокин — Демченко (Кошечкин, 56:38, Демченко, 57:01, 58:31)Штраф: 8 — 4Броски: 24 (4+13+7) — 21 (11+2+8)