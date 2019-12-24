ЦСКА обыграл «Металлург» благодаря дублю Григоренко

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийобыгрализ Магнитогорска. Счет составил 3:2 в пользу хозяев.

Москвичи выиграли благодаря дублю Михаила Григоренко. Также за хозяев шайбой отметился Максим Шалунов. За «Металлург» забивали Андрей Нестрашил и Сергей Мозякин.

ЦСКА продолжает держать первую строчку в группе западной конференции с 59 очками. Магнитогорский коллектив имеет 43 очка и занимает 9 место на Востоке.