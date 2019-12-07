«Трактор» выиграл у «Металлурга»

одержал победу над магнитогорскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая в Магнитогорске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Руслан Карлин.

Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 31 бросок и провел первый матч на ноль в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Карлин — 2 (Меньшиков, Авцин), 51:59 — 0:1Вратари: Кошечкин (Демченко, 44:26, 57:44) — ФедотовШтраф: 2 — 4Броски: 31 (10+9+12) — 31 (12+13+6)

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 12-е место (28 очков), а «Металлург» — восьмое (39 очков). 0