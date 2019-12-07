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    «Трактор» выиграл у «Металлурга»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая в Магнитогорске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Руслан Карлин.

    Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 31 бросок и провел первый матч на ноль в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Карлин — 2 (Меньшиков, Авцин), 51:59 — 0:1Вратари: Кошечкин (Демченко, 44:26, 57:44) — ФедотовШтраф: 2 — 4Броски: 31 (10+9+12) — 31 (12+13+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 12-е место (28 очков), а «Металлург» — восьмое (39 очков). 0

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