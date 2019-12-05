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    Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии

    Хоккей Сборная России
    Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

    Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии
    Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии

    Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Мск), Иван Федотов («Трактор»).

    Защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба — «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»).

    Нападающие: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо» Мск), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба — «Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артём Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачев (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).

    Тренерский штаб: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Константин Горовиков, Владимир Филатов, тренер вратарей — Александр Колобков.

    В турнире «NaturEnergie Challenge», который состоится 12 и 13 декабря в швейцарском городе Фисп, примут участие национальные сборные Швейцарии, Словакии, Норвегии, а также олимпийская сборная России.

    Первый матч на турнире Россия проведет 12 декабря против команды Словакии. 0

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