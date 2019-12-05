«Магнитка» по буллитам одолела «Салават Юлаев»

Уфимскийпотерпел поражение по буллитам от магнитогорского(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбой отметился 26-летний нападающий Александр Кадейкин (17-я минута). Во втором периоде счет сравнял Николай Кулемин (37).

Победный буллит на счету Андрея Локтионова.

Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 43 очка после 37 встреч. Что касается магнитогорцев, то они находятся на седьмом месте (39 очков).

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика», а «Металлург» примет дома челябинский «Трактор».