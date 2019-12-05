ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью«МЮ» — «Тоттенхэм». Моуринью вернулся на «Олд Траффорд» и захромал, Сульшер сохранил работу
  • 20:33
    • Дзюба назвал оскорбления с трибун в свой адрес «проплаченной акцией»
  • 19:43
    • «Магнитка» по буллитам одолела «Салават Юлаев»
  • 16:37
    • Виейра — главный кандидат на пост тренера «Арсенала»
  • 16:22
    • Азар выбыл на месяц и пропустит матч против «Барселоны»
  • 15:54
    • Источник: Слуцкий для АЕКа — цель номер один
    Все новости спорта

    «Магнитка» по буллитам одолела «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение по буллитам от магнитогорского «Металлурга» (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе хозяев шайбой отметился 26-летний нападающий Александр Кадейкин (17-я минута). Во втором периоде счет сравнял Николай Кулемин (37).

    Победный буллит на счету Андрея Локтионова.

    Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 43 очка после 37 встреч. Что касается магнитогорцев, то они находятся на седьмом месте (39 очков).

    Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика», а «Металлург» примет дома челябинский «Трактор».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Кадейкин — 7 (Кугрышев), 16:13 — 1:0. Кулемин — 9 (Матушкин, Дорофеев), 36:19 — 1:1Победный буллит: ЛоктионовВратари: Метсола — КошечкинБроски: 40 (13+17+8+2) — 36 (13+12+9+2)Штраф: 2 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Сибирь» — «Йокерит»
  • 1.58
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Арсенал» первую победу при Юнгберге?
  • «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сколько мячей забьют «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • На что рассчитывать «сталеварам» в матче в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 01:210
  • 16:52
    • АЕК предложил Слуцкому контракт на полтора года
  • 16:06
    • Вильмотс покинул сборную Ирана
  • 15:05
    • «Наполи» может уволить Анчелотти на следующей неделе
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала» Футбол Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»Кто придет на место Унаи Эмери? Вчера в 05:550
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Интер» во главе Серии А?
  • 2.35
    •
  • 21:25
    • ЦСКА интересуется форвардом «Жилины»
  • 21:00
    • Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»
  • 20:45
    • Усачева идет второй после короткой программы в финале Гран-при, Синицына — третья
    Лионель Месси Футбол Лионель Месси: 14 лучших моментов карьерыАргентинец поделился самыми приятными эмоциями 03/12/2019 в 18:330
  • 14:48
    • Симеоне может уйти из «Атлетико» в «Арсенал» — СМИ
  • 20:13
    • Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина — на 5-й позиции
  • 19:58
    • Агент: «Локомотив» пока не предлагал новый контракт Рыбусу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие