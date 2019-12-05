«Магнитка» по буллитам одолела «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»
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В составе хозяев шайбой отметился 26-летний нападающий Александр Кадейкин (17-я минута). Во втором периоде счет сравнял Николай Кулемин (37).
Победный буллит на счету Андрея Локтионова.
Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 43 очка после 37 встреч. Что касается магнитогорцев, то они находятся на седьмом месте (39 очков).
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика», а «Металлург» примет дома челябинский «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кадейкин — 7 (Кугрышев), 16:13 — 1:0. Кулемин — 9 (Матушкин, Дорофеев), 36:19 — 1:1Победный буллит: ЛоктионовВратари: Метсола — КошечкинБроски: 40 (13+17+8+2) — 36 (13+12+9+2)Штраф: 2 — 4