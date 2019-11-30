Гарипов покинул «Ак Барс»

Голкиперпокидает, передает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лед, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей.

Мы хотим, чтобы у Гарипова была возможность снова выступать на высшем уровне и потому пришли к решению расторгнуть контракт. Искренне желаем Эмилю удачи в дальнейшей карьере и будем рады снова видеть его в списке лучших вратарей лиги», — говорится в заявлении клуба.

Гарипов сыграл в «Ак Барсе» 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провел на ноль при коэффициенте надежности 1,89 и 93,3 процента отраженных бросков — это лучшие показатели среди вратарей КХЛ.

В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став лучшим вратарем финальной серии. 0