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    Гарипов покинул «Ак Барс»

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Голкипер Эмиль Гарипов покидает «Ак Барс», передает пресс-служба клуба.

    Эмиль Гарипов
    Эмиль Гарипов

    Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лед, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей.

    Мы хотим, чтобы у Гарипова была возможность снова выступать на высшем уровне и потому пришли к решению расторгнуть контракт. Искренне желаем Эмилю удачи в дальнейшей карьере и будем рады снова видеть его в списке лучших вратарей лиги», — говорится в заявлении клуба.

    Гарипов сыграл в «Ак Барсе» 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провел на ноль при коэффициенте надежности 1,89 и 93,3 процента отраженных бросков — это лучшие показатели среди вратарей КХЛ.

    В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став лучшим вратарем финальной серии. 0

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