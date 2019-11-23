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    Минское «Динамо» выиграло у «Авангарда»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Авангард Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты минского «Динамо»
    Хоккеисты минского «Динамо»

    Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

    У победителей дубль оформил Тему Пулккинен (6 и 38 минуты). В составе «ястребов» отличился Кирилл Семенов (5).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Семенов — 8 (мен., Войнов), 4:33 — 1:0. Пулккинен — 13 (бол., Павлович, А. Костицын), 5:43 — 1:1. Пулккинен — 14 (Готовец), 37:17 — 1:2Нереализованный буллит: Бек (Авангард), 15:21 (Мимо)Вратари: Бобков (58:36) — ЭнротШтраф: 29 — 8Броски: 43 (13+13+17) — 24 (11+9+4)

    В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает десятое место (25 очков). «Авангард» идет вторым на Востоке (41 очко). 0

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