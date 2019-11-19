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    Хартли: Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат

    Хоккей Авангард Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Мы были близки к тому, чтобы показать идеальную игру. Все потрясающе сработали: Мартынов, Войнов, Покка, Бондарев. Они проделали выдающуюся работу.

    С учётом того, что многие ребята борются с простудой, с учётом травм, от которых страдает наш клуб. Поработали и нападающие, и защитники.

    Отмечу Спиценко, который показал, что станет хорошим защитником. Здорово работало большинство, меньшинство, выручал Бобков.

    Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0

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