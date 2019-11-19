Хартли: Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над(4:1).

«Мы были близки к тому, чтобы показать идеальную игру. Все потрясающе сработали: Мартынов, Войнов, Покка, Бондарев. Они проделали выдающуюся работу.

С учётом того, что многие ребята борются с простудой, с учётом травм, от которых страдает наш клуб. Поработали и нападающие, и защитники.

Отмечу Спиценко, который показал, что станет хорошим защитником. Здорово работало большинство, меньшинство, выручал Бобков.

Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0