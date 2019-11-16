«Сибирь» уступила «Динамо», проиграв четвертый матч подряд

В составе победителей отличились Сергей Бойков, Даниил Тарасов (дубль) и Андре Петерссон.
За новосибирцев шайбы забросили Юрки Йокипакка и Ярослав Хабаров.
Новосибирцы потерпели четвертое поражение подряд. Команда Владимира Крикунова выиграла вторую игру кряду.
«Динамо» с 35 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на седьмой строчке с 32 очками на Востоке.
В следующей игре бело-голубые в гостях сыграют с «Нефтехимиком», новосибирская команда на домашнем льду примет «Ак Барс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Голы: Бойков — 2 (В. Ефремов, Алексеев), 7:12 — 1:0. Тарасов — 7 (Хиетанен, Яшкин), 14:02 — 2:0. Петерссон — 9 (Игумнов, Индрашис), 42:26 — 3:0. Йокипакка — 2 (Логинов, Пелтола), 45:55 — 3:1. Хабаров — 1 (Ермаков, Пелтола), 55:24 — 3:2. Тарасов — 8 (п.в., Яшкин), 59:35 — 4:2Нереализованный буллит: Тарасов (ХК Динамо), 48:08 (Вратарь)Вратари: Бочаров — Красиков (59:11 — 59:35)Броски: 29 (15+5+9) — 23 (6+6+11)Штраф: 6 — 12