«Сибирь» уступила «Динамо», проиграв четвертый матч подряд

Московскоеодержало домашнюю победу над новосибирской(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Бойков, Даниил Тарасов (дубль) и Андре Петерссон.

За новосибирцев шайбы забросили Юрки Йокипакка и Ярослав Хабаров.

Новосибирцы потерпели четвертое поражение подряд. Команда Владимира Крикунова выиграла вторую игру кряду.

«Динамо» с 35 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на седьмой строчке с 32 очками на Востоке.

В следующей игре бело-голубые в гостях сыграют с «Нефтехимиком», новосибирская команда на домашнем льду примет «Ак Барс».