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    «Сибирь» уступила «Динамо», проиграв четвертый матч подряд

    Хоккей КХЛ Динамо Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Сергей Бойков, Даниил Тарасов (дубль) и Андре Петерссон.

    За новосибирцев шайбы забросили Юрки Йокипакка и Ярослав Хабаров.

    Новосибирцы потерпели четвертое поражение подряд. Команда Владимира Крикунова выиграла вторую игру кряду.

    «Динамо» с 35 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на седьмой строчке с 32 очками на Востоке.

    В следующей игре бело-голубые в гостях сыграют с «Нефтехимиком», новосибирская команда на домашнем льду примет «Ак Барс».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
    Голы: Бойков — 2 (В. Ефремов, Алексеев), 7:12 — 1:0. Тарасов — 7 (Хиетанен, Яшкин), 14:02 — 2:0. Петерссон — 9 (Игумнов, Индрашис), 42:26 — 3:0. Йокипакка — 2 (Логинов, Пелтола), 45:55 — 3:1. Хабаров — 1 (Ермаков, Пелтола), 55:24 — 3:2. Тарасов — 8 (п.в., Яшкин), 59:35 — 4:2Нереализованный буллит: Тарасов (ХК Динамо), 48:08 (Вратарь)Вратари: Бочаров — Красиков (59:11 — 59:35)Броски: 29 (15+5+9) — 23 (6+6+11)Штраф: 6 — 12
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