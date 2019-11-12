Хартли: «Ак Барс» с первого матча сезона является одной из лучших команд в лиге

Главный тренер «Авангарда»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(0:3).

«Поздравляю Казань с победой, очень хорошая игра с их стороны.

Мы знали, чего ожидать в этом матче — "Ак Барс" с первого матча сезона является одной из лучших команд в лиге по качеству игры.

И сегодняшний матч только показал, насколько это качественный клуб — глубокий состав, отличное катание у игроков, решения, которые они принимают на льду, скорость, борьба.

С первого гола, который мы пропустили, мы пытались догонять. Но в третьем периоде, несмотря на моменты, которые у нас были, Билялов отметился несколькими сэйвами, и мы не смогли забить. Соперник заслужил эту победу.

Свен Андригетто нанес 0 бросков? Иногда так бывает. У нас вообще сегодня не было много голевых шансов. Мы знали, что нам будет непросто, так оно и получилось», — цитирует Хартли официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» после 26 матчей имеет 41 очко и лидирует в Восточной конференции, «Авангард» с 34 очками идет на втором месте. 0