Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений подряд

Минскоеодержало домашнюю победу по буллитам над нижегородским» (6:5 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе победителей отличились Франсис Паре (4-я и 39-я минута), Тему Пулккинен (19), Роман Достанко (33) и Артем Демков (55).

За «Торпедо» шайбы забросили Данил Веряев (25), Андрей Белевич (34), Артем Аляев (36) и Антон Шенфельд (42, 59).

В серии буллитов победу хозяевам принес Райан Спунер.

Игроки «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд, а команда Дэвида Немировски уступила 5-й матч за последние 7 игр.

14 ноября «Торпедо» сыграет против «Сибири», а «Динамо» днем ранее сыграет с «Витязем».