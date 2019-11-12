Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений подряд

Минское «Динамо»
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В основное время встречи в составе победителей отличились Франсис Паре (4-я и 39-я минута), Тему Пулккинен (19), Роман Достанко (33) и Артем Демков (55).
За «Торпедо» шайбы забросили Данил Веряев (25), Андрей Белевич (34), Артем Аляев (36) и Антон Шенфельд (42, 59).
В серии буллитов победу хозяевам принес Райан Спунер.
Игроки «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд, а команда Дэвида Немировски уступила 5-й матч за последние 7 игр.
14 ноября «Торпедо» сыграет против «Сибири», а «Динамо» днем ранее сыграет с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Паре — 6 (Мартынов, Принс), 3:37 — 1:0. Пулккинен — 10 (бол., Ковыршин), 18:58 — 2:0. Веряев — 3 (Ильин, Бочаров), 24:07 — 2:1. Достанко — 1 (Демков, А. Костицын), 32:10 — 3:1. Белевич — 4 (Орлов, Ураков), 33:05 — 3:2. Аляев — 3 (Баранцев, Варнаков), 35:57 — 3:3. Паре — 7 (Достанко, Принс), 38:17 — 4:3. Шенфельд — 4 (бол., Баранцев, Варнаков), 41:07 — 4:4. Демков — 3 (А. Костицын, Ковыршин), 54:46 — 5:4. Шенфельд — 5 (Аляев), 58:01 — 5:5Победный буллит: СпунерВратари: Энрот — ТихомировБроски: 33 (8+13+8+4) — 34 (10+12+9+3)Штраф: 18 — 8