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    Сятери, Яруллин, Шипачев и Галимов признаны лучшими игроками октября в КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов октября в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Вадим Шипачев
    Вадим Шипачев

    Лучшим вратарем признан представитель «Сибири» Харри Сятери, одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе одну — на ноль. Голкипер новосибирского клуба отразил 95,29% бросков по своим воротам (в общей сложности 191) при коэффициенте надёжности 1,18.

    Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин стал лучшим в своем амплуа. Он одержал вместе с командой 8 побед в 11 матчах и набрал в них 8 (1+7) очков при показателе полезности «+7». Яруллин набирал очки в восьми матчах, на его счету 20 бросков по воротам и 21 силовой прием (лучший результат месяца).

    Среди нападающих выделялся игрок московского «Динамо» Вадим Шипачев, одержавший вместе с командой 8 побед в 12 матчах и набравший в них 15 (3+12) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности «+9». Его гол в поединке против «Авангарда» стал единственным и победным. Нападающий московского клуба набирал очки в 9 матчах, на его счету 24 броска по воротам, 11 силовых приемов и 7 блокированных бросков.

    Лучшим новичком стал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов, одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и забросивший в них три шайбы, две из которых (в гостевом поединке против минского «Динамо» и домашнем против «Барыса») стали победными. 20-летний нападающий казанского клуба продемонстрировал показатель полезности «+3», на его счету также 16 бросков по воротам, 2 силовых приема и 2 блокированных броска. 0

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