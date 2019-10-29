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    «Автомобилист» уступил «Сибири»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Никита Михайлов, Юкка Пелтола и Данил Романцев.

    «Сибирь» набрала 30 очков и на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» 22 очка и десятое место. Клуб из Екатеринбурга проиграл седьмой матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Михайлов — 2 (Йокипакка, Руохомаа), 10:29 — 1:0. Пелтола — 5 (Тимашов), 21:32 — 2:0. Романцев — 4 (п.в., Комаров), 58:44 — 3:0Вратари: Сятери — Коварж (57:09 — 58:44)Броски: 34 (10+18+6) — 21 (6+9+6)Штраф: 6 — 4
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