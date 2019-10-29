Шайба Шипачева принесла «Динамо» победу над «Авангардом»

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло омскийсо счетом 1:0.

В составе победителей заброшенной шайбой на 40-й минуте отметился Вадим Шипачев.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов стал четвертым в истории тренером, выигравшим 300 матчей в КХЛ.

Динамовцы занимают 4-е место в Западной Конференции. В следующем матче «Динамо», одержавшее четвертую победу в чемпионате подряд, на своей площадке сыграет против «Салавата Юлаева», а «Авангард», проигравший третий матч кряду, дома примет «Амур».