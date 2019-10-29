Шайба Шипачева принесла «Динамо» победу над «Авангардом»

В составе победителей заброшенной шайбой на 40-й минуте отметился Вадим Шипачев.
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов стал четвертым в истории тренером, выигравшим 300 матчей в КХЛ.
Динамовцы занимают 4-е место в Западной Конференции. В следующем матче «Динамо», одержавшее четвертую победу в чемпионате подряд, на своей площадке сыграет против «Салавата Юлаева», а «Авангард», проигравший третий матч кряду, дома примет «Амур».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Шипачев — 8 (Тарасов, Яшкин), 39:56 — 1:0Вратари: Бочаров — Бобков (58:33 — 59:52, 59:57)Броски: 22 (7+7+8) — 29 (12+9+8)Штраф: 8 — 8