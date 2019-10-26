СКА в овертайме уступил «Локомотиву»

Ярославскийпереиграл питерский(4:3 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

За ярославскую команду отличились Якуб Накладал (9), Роман Савченко (32) и Артем Ильенко (47). В овертайме точный бросок на свой счет записал Павел Кудрявцев (62)

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (4-я и 11-я минуты) и Артем Зуб (54).

СКА набрал 26 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 19 очками занимает на восьмое место.