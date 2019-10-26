СКА в овертайме уступил «Локомотиву»

За ярославскую команду отличились Якуб Накладал (9), Роман Савченко (32) и Артем Ильенко (47). В овертайме точный бросок на свой счет записал Павел Кудрявцев (62)
В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (4-я и 11-я минуты) и Артем Зуб (54).
СКА набрал 26 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 19 очками занимает на восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Йоэнсуу — 5 (бол., Хаапала, Лехтонен), 25:03 — 0:1. Шулак — 1 (Макеев, Бодров), 56:53 — 1:1. Регин — 6 (Хаапала), 62:13 — 1:2Вратари: Подъяпольский — КалниньшБроски: 35 (14+7+13+1) — 26 (6+11+8+1)Штраф: 8 — 8