ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ«Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезон
  • 20:56
    • «Ростов» на своем поле обыграл «Сочи»
  • 20:14
    • СКА в овертайме уступил «Локомотиву»
  • 19:55
    • «Ак Барс» в Казани переиграл «Барыс»
  • 18:49
    • «Бавария» обыграла «Унион» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 18:25
    • «Ахмат» упустил победу над тульским «Арсеналом»
    Все новости спорта

    СКА в овертайме уступил «Локомотиву»

    Хоккей КХЛ СКА Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» переиграл питерский СКА (4:3 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    За ярославскую команду отличились Якуб Накладал (9), Роман Савченко (32) и Артем Ильенко (47). В овертайме точный бросок на свой счет записал Павел Кудрявцев (62)

    В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (4-я и 11-я минуты) и Артем Зуб (54).

    СКА набрал 26 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 19 очками занимает на восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Йоэнсуу — 5 (бол., Хаапала, Лехтонен), 25:03 — 0:1. Шулак — 1 (Макеев, Бодров), 56:53 — 1:1. Регин — 6 (Хаапала), 62:13 — 1:2Вратари: Подъяпольский — КалниньшБроски: 35 (14+7+13+1) — 26 (6+11+8+1)Штраф: 8 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — ЦСКА
  • 1.54
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Витесс» пятую игру подряд?
  • «Витесс» — «Ден Хааг». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» много не забьют
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Прервет ли «Питтсбург» победную серию «Далласа»?
  • «Даллас» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Коста Футбол Примера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком»Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу 19:260
  • 16:21
    • «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Астон Виллой»
  • 15:53
    • «Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу»
  • 10:56
    • Виллиан планирует остаться в «Челси»
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Лестер» поиздевался над «Саутгемптоном», «МанСити» обыграл «Астон Виллу»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги 19:190
  • Экспресс дня

  • Что покажут «шпоры» на «Энфилде»?
  • 2.97
    •
  • 20:34
    • «Лилль» разгромил «Бордо»
  • 19:47
    • Шалимов: Обидная ничья, мы не должны отдавать сопернику легкие мячи
  • 19:35
    • «Северсталь» проиграла «Йокериту»
    Евгений Кузнецов Хоккей НХЛ. Камбэк Вашингтона, дубль Кузнецова, гол и ассист МихееваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 октября 08:330
  • 10:40
    • «Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса
  • 10:22
    • Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:14
    • Самсонов стал лучшим игроком «Вашингтона» в матче с «Вангувером»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие