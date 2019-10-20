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    Знарок: Против такого нападения. как у СКА, играть непросто

    Хоккей Спартак СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над СКА (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    «Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли командой очень хорошо, характер проявили. Настраивались, где-то грамотно сыграли. В принципе, и всё. Готовимся к следующей игре.

    Второй и третий периоды? Тяжело было, конечно, но ребята выложились. Против такого нападения играть непросто.

    Игроки СКА играют за свой клуб, за своего тренера… Счастлив, что провёл два года в Петербурге с этими ребятами. Ещё больше вообще с ними провёл в 14-го года.

    Конечно, это не помогает, они стараются обыграть, что естественно. Мы играем в разных коллективах», — сказал Знарок «Матч ТВ».

    В турнирной таблице Западной конференции СКА (24 очка) занимает второе место, «Спартак» (20) идет седьмым. 0

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