Знарок: Против такого нападения. как у СКА, играть непросто

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли командой очень хорошо, характер проявили. Настраивались, где-то грамотно сыграли. В принципе, и всё. Готовимся к следующей игре.

Второй и третий периоды? Тяжело было, конечно, но ребята выложились. Против такого нападения играть непросто.

Игроки СКА играют за свой клуб, за своего тренера… Счастлив, что провёл два года в Петербурге с этими ребятами. Ещё больше вообще с ними провёл в 14-го года.

Конечно, это не помогает, они стараются обыграть, что естественно. Мы играем в разных коллективах», — сказал Знарок «Матч ТВ».

В турнирной таблице Западной конференции СКА (24 очка) занимает второе место, «Спартак» (20) идет седьмым. 0