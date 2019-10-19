«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре

«Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счет усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.
На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперед, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.
«Ак Барс» продолжает сохранять первое место в Восточной конференции с 28-ю очками. «Салават» занимает пятую строчку, набрав 24 балла.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Умарк — 5 (Хохряков, Хартикайнен), 20:53 — 1:0. Яруллин — 1 (Ткачев), 27:46 — 1:1. Лисовец — 1 (Кадейкин, Кугрышев), 32:28 — 2:1. Кадейкин — 2 (п.в., Кугрышев, Жарков), 59:53 — 3:1Вратари: Метсола — Рейдеборн (58:49 — 59:53)Штраф: 13-13Броски: 28 (15+7+6) — 32 (9+17+6)