ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матч пройдет зимойЭль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»
  • 18:38
    • Тедеско не смог одержать победу в дебютном матче со «Спартаком»
  • 18:27
    • «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре
  • 16:46
    • Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»
  • 15:55
    • «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре

    КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счет усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

    На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперед, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.

    «Ак Барс» продолжает сохранять первое место в Восточной конференции с 28-ю очками. «Салават» занимает пятую строчку, набрав 24 балла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Умарк — 5 (Хохряков, Хартикайнен), 20:53 — 1:0. Яруллин — 1 (Ткачев), 27:46 — 1:1. Лисовец — 1 (Кадейкин, Кугрышев), 32:28 — 2:1. Кадейкин — 2 (п.в., Кугрышев, Жарков), 59:53 — 3:1Вратари: Метсола — Рейдеборн (58:49 — 59:53)Штраф: 13-13Броски: 28 (15+7+6) — 32 (9+17+6)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Спартак»
  • 1.58
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Чертаново» выездную беспроигрышную серию в ФНЛ?
  • «Торпедо» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Огорчит ли Дзюба Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» будет играть на победу
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Гранады» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» сыграет с «Мальоркой»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 16:140
  • 14:15
    • Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ
  • 17:47
    • Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал Кубка Кремля
  • 17:00
    • Скончался известный российский теннисист
    Лионель Месси Футбол Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван ДейкаНападающий «Барселоны» пообщался с испанскими журналистами Вчера в 20:560
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 18:04
    • «Лацио» спас матч с «Аталантой»
  • 17:53
    • «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы
  • 17:28
    • «Нижний Новгород» обыграл «Химки», «Краснодар-2» разгромил «Мордовию»
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист ОвечкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября 09:150
  • 13:14
    • «Адмирал» по-волевому обыграл «Северсталь»
  • 11:58
    • «Милан» намерен пригласить Гвардиолу
  • 11:30
    • «Челси» интересен полузащитник сборной Украины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие