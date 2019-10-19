«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре

на своем льду переигралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счет усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперед, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.

«Ак Барс» продолжает сохранять первое место в Восточной конференции с 28-ю очками. «Салават» занимает пятую строчку, набрав 24 балла.