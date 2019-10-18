нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Роб Клинкхаммер, Валентин Пьянов и Кирилл Семенов. Свен Андригетто записал себе в актив два ассиста.

У хозяев единственный точный бросок нанес Анатолий Голышев, реализовав численный перевес.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Клинкхаммер — 5 (Кошелев, Бек), 0:47 — 0:1. Пьянов — 3 (Андригетто, Семенов), 4:08 — 0:2. Голышев — 2 (бол., Доус, Мэйсек), 18:15 — 1:2. Семенов — 5 (Андригетто), 47:34 — 1:3Вратари: Коварж — БобковШтраф: 8 — 29Броски: 22 (6+7+9) — 28 (11+10+7)

«Авангард» одержал четвертую победу подряд, он занимает второе место в Восточной конференции (27 очков). «Автомобилист» идет седьмым (22 очка). 0