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    «Торпедо» разгромило «Динамо» в Минске

    КХЛ Динамо Минск Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Джордан Шредер, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.

    «Динамо» с 15-ю очками находится на 10-м месте на Западе. У «Торпедо» 23 очка и четвертое место.

    Следующий матч нижегородцы проведут против «Йокерита» (19 октября), а «Динамо» встретится с «Барысом» (22 октября).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
    Голы: Бочаров — 5 (Шенфельд), 10:56 — 0:1. Шредер — 7 (Жафяров, Аляев), 12:07 — 0:2. Жафяров — 9 (бол., Варнаков, Шенфельд), 19:27 — 0:3. Гончарук — 2 (Щехура), 23:39 — 0:4. Щехура — 2 (Гончарук, Мишарин), 50:01 — 0:5. Ураков — 1 (Гончарук, Ильин), 56:36 — 0:6Вратари: Энрот — ТихомировБроски: 24 (9+5+10) — 28 (11+9+8)Штраф: 10 — 2
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