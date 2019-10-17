«Торпедо» разгромило «Динамо» в Минске

Минскоепотерпело домашнее поражение от нижегородского(0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Джордан Шредер, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.

«Динамо» с 15-ю очками находится на 10-м месте на Западе. У «Торпедо» 23 очка и четвертое место.

Следующий матч нижегородцы проведут против «Йокерита» (19 октября), а «Динамо» встретится с «Барысом» (22 октября).