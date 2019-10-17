«Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).
Победный буллит реализовал Стефан Да Коста. Он же открыл счет голам «железнодорожников» на 22-й минуте. Также у победителей отличились Даниил Апальков (23) и Григорий Денисенко (52).
У хозяев шайбы забросили Кирилл Воронин (13), Владимир Бутузов (21) и Адам Альмквист (29).
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков). «Адмирал», потерпевший первое поражение в шести последних встречах, идет четвертым на Востоке (23 очка).
В еще одном матче КХЛ «Амур» у себя дома нанес поражение «Северстали» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную и победную шайбу в матче забросил на 35-й минуте Михал Йордан, а голкипер хозяев Евгений Аликин провел свой второй сухой матч в сезоне, отразив 31 бросок.
«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции (17 очков), «Северсталь» — восьмая на Западе (17 очков). 0