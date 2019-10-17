«Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Победный буллит реализовал Стефан Да Коста. Он же открыл счет голам «железнодорожников» на 22-й минуте. Также у победителей отличились Даниил Апальков (23) и Григорий Денисенко (52).

У хозяев шайбы забросили Кирилл Воронин (13), Владимир Бутузов (21) и Адам Альмквист (29).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Воронин — 1 (бол., Вихарев, Осипов), 12:13 — 1:0. Бутузов — 2 (Лалонд, Юнг), 20:33 — 2:0. Да Коста — 5 (бол., Рэтти, Свитов), 21:51 — 2:1. Апальков — 1 (Красковский, Осипов), 22:58 — 2:2. Альмквист — 3 (бол., Бакош, Лалонд), 28:01 — 3:2. Денисенко — 1 (Алексеев), 51:11 — 3:3Победный буллит: Да КостаВратари: Красоткин — ИсаевШтраф: 10 — 14Броски: 32 (7+11+12+2) — 37 (10+12+11+4)

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков). «Адмирал», потерпевший первое поражение в шести последних встречах, идет четвертым на Востоке (23 очка).

В еще одном матче КХЛ «Амур» у себя дома нанес поражение «Северстали» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную и победную шайбу в матче забросил на 35-й минуте Михал Йордан, а голкипер хозяев Евгений Аликин провел свой второй сухой матч в сезоне, отразив 31 бросок.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Йордан — 1 (Г. Зогорна), 34:50 — 1:0Нереализованный буллит: Горшков (Амур), 58:17 (Вратарь)Вратари: Аликин — Подъяпольский (58:43)Штраф: 6 — 2Броски: 24 (12+5+7) — 31 (8+13+10)

«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции (17 очков), «Северсталь» — восьмая на Западе (17 очков). 0