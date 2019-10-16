ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дидье ДешамФранция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
  • 23:12
    • Черчесов: За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу
  • 21:48
    • «Динамо» уступил ЦСКА в московском дерби
  • 19:38
    • Алексис Санчес выбыл до конца года
  • 18:38
    • Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
  • 16:16
    • «Нижний Новгород» уволил Черышева-старшего
    Все новости спорта

    Никитин: «Динамо» прилично задавило ЦСКА в концовке

    ЦСКА Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от гостевой победы над московским «Динамо» (2:1).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Тяжелая игра получилась. Начали неважно, и удаление Вея деморализовало. Ребята затравились.

    Больше повезло нам сегодня. Потому что у "Динамо" были моменты. Поблагодарю ребят за самоотверженность. За то, что ловили много на себя.

    Вея удалили по правилам. Но умышленного удара там не было. Борьбы было много, но ребята старались играть аккуратно.

    Андронов в ближайших матчах не сыграет. Григоренко уже катался сегодня в общей группе. В следующем матче будет играть.

    Шалунов не выходил на вбрасывания, потому что у него повреждение. Это энергозатратное единоборство, поэтому вместо него на точку вставал Окулов.

    "Динамо" прилично задавило ЦСКА в концовке. Тут две причины. И "Динамо" хорошо играло. И мы не совсем играли на удержание.

    Когда "Динамо" рискует, а ты не играешь в обороне, шансы у них, естественно, появляются», — приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — СКА
  • 1.66
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли свой отрыв «Фламенго»?
  • «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • В Питтсбурге соперники будут забивать много
  • «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Смогут ли «Кэпс» подняться выше по таблице?
  • «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Василевский помог своей команде победить Хоккей НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста РайллиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 09:020
  • 15:16
    • Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении
  • 14:59
    • СМИ: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид
  • 14:15
    • Аллегри близок к договоренности с «МЮ»
    Криштиану Роналду Футбол В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьереПортугалец отличился с пенальти в матче против Украины Вчера в 18:340
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли ЦСКА очередную серию побед в КХЛ?
  • 2.84
    •
  • 22:54
    • Знарок: В КХЛ все середняки за исключением клубов-олигархов
  • 22:45
    • Крикунов: Проиграть 1:2 всегда неприятно, проще проиграть 0:5
  • 22:32
    • Никитин: «Динамо» прилично задавило ЦСКА в концовке
    Рахим Стерлинг Футбол Разгром и расизм. Как сборная Англии победила в СофииПять выводов после победы сборной Англии над сборной Болгарии Вчера в 20:330
  • 22:13
    • «Металлург» в овертайме дожал «Сочи»
  • 22:01
    • «Спартак» дома проиграл «Сибири»
  • 21:33
    • Хачанов выиграл у Кольшрайбера в Москве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие