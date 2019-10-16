Никитин: «Динамо» прилично задавило ЦСКА в концовке

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от гостевой победы над московским(2:1).

«Тяжелая игра получилась. Начали неважно, и удаление Вея деморализовало. Ребята затравились.

Больше повезло нам сегодня. Потому что у "Динамо" были моменты. Поблагодарю ребят за самоотверженность. За то, что ловили много на себя.

Вея удалили по правилам. Но умышленного удара там не было. Борьбы было много, но ребята старались играть аккуратно.

Андронов в ближайших матчах не сыграет. Григоренко уже катался сегодня в общей группе. В следующем матче будет играть.

Шалунов не выходил на вбрасывания, потому что у него повреждение. Это энергозатратное единоборство, поэтому вместо него на точку вставал Окулов.

"Динамо" прилично задавило ЦСКА в концовке. Тут две причины. И "Динамо" хорошо играло. И мы не совсем играли на удержание.

Когда "Динамо" рискует, а ты не играешь в обороне, шансы у них, естественно, появляются», — приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс». 0