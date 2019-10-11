Вудкрофт: Разочарован тем, какой вышла игра «Динамо» в третьем периоде

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Перед матчем мы знали, кто такие "Йокерит" — очень мастеровитая команда, которая обязательно постарается взять реванш за матч в Минске.

Мы были готовы и знали, что будет борьба на каждом сантиметре площадки.

Думаю, что в первом и втором периодах мы сделали достаточную работу для того, чтобы дать себе шанс победить в этой игре. К сожалению, не могу того же сказать о третьем периоде.

Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах.

Игра начала от нас ускользать, "Йокерит" стал выигрывать больше единоборств на площадке и увереннее распоряжаться шайбой.

В конце концов, это привело к тому, что "Йокерит" стал вести в счете, а мы не смогли догнать их, перевести игру в овертайм и набрать какие-то очки.

Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде. Так, как мы играли в третьем периоде, в этой лиге действовать нельзя», — приводит слова тренера официальный сайт минчан. 0