«Металлург» объявил об увольнении Величкина

Руководство магнитогорского «Металлурга» приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы, сообщает официальный сайт клуба.

В частности, введена должность первого вице-президента-директора хоккейного клуба «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков.

Также расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента «Металлурга».

Величкин работал в «Металлурге» на различных руководящих должностях с 1991 года с перерывом в 2010-2012 годах.

«Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы», — говорится в сообщении клуба. 0