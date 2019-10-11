«Металлург» объявил об увольнении Величкина

Геннадий Величкин
ХК «Металлург»
В частности, введена должность первого вице-президента-директора хоккейного клуба «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков.
Также расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента «Металлурга».
Величкин работал в «Металлурге» на различных руководящих должностях с 1991 года с перерывом в 2010-2012 годах.
«Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы», — говорится в сообщении клуба. 0