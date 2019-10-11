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    «Металлург» объявил об увольнении Величкина

    Металлург Мг КХЛ
    Руководство магнитогорского «Металлурга» приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы, сообщает официальный сайт клуба.

    Геннадий Величкин
    Геннадий Величкин

    В частности, введена должность первого вице-президента-директора хоккейного клуба «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков.

    Также расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента «Металлурга».

    Величкин работал в «Металлурге» на различных руководящих должностях с 1991 года с перерывом в 2010-2012 годах.

    «Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы», — говорится в сообщении клуба. 0

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