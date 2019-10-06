«Авангард» уступил «Локомотиву»

«Авангард»
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У победителей отличились Антон Ландер (14:33) и Стефан Да Коста (30:47). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Павел Дедунов (47:31).
Ярославцы прервали серию из трех поражений кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ландер — 6 (Осипов), 14:33 — 1:0. Да Коста — 4 (Каюмов, Накладал), 30:47 — 2:0. Дедунов — 3 (мен.), 47:31 — 2:1Вратари: Коновалов — Судницин (59:10)Броски: 25 (14+7+4) — 32 (11+10+11)Штраф: 6 — 8