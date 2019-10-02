«Ак Барс» обыграл СКА в Казани

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей отличились Артем Галимов (25:56) и Эмиль Галимов (28:27).
Единственную шайбу петербуржцев забросил Алексей Бывальцев (57:40).
СКА потерпел пятое поражение в сезоне, но остался лидером дивизиона Боброва.
«Ак Барс» с десятью победами лидирует в дивизионе Харламова и на Востоке КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: / Ар. Галимов — 2 (Галиев, Зарипов), 25:56 — 1:0. Э. Галимов — 3 (Ткачев), 28:27 — 2:0. Бывальцев — 1 (Плотников, Ткачев), 57:45 — 2:1Вратари: Рейдеборн — Мельничук (57:30 — 57:40, 59:39)Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5)Штраф: 20 — 18