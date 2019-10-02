«Ак Барс» обыграл СКА в Казани

Удастся ли «Бенфике» увезти победу из Санкт-Петербурга? «Зенит» — «Бенфика». Прогноз и ставки 2.20

Справится ли «Барселона» с лидером Серии А? «Барселона» — «Интер». Прогноз и ставки 1.90