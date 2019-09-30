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    «Металлург» потерпел поражение от «Авангарда»

    КХЛ Авангард Металлург Мг
    «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Авангарда» - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0).

    Хоккеисты «Авангарда»
    Хоккеисты «Авангарда»

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тэйлор Бек (13 минута) и Сергей Шумаков (27 и 32), оформивший дубль.

    У магнитогорцев отличились Владимир Галузин (49) и Эрик О'Делл (60).

    Для «Магнитки» это девятая неудача в десяти последних встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
    Голы: Бек — 4 (бол., Семенов, Шумаков), 12:28 — 1:0. Шумаков — 4 (бол., Войнов, Бек), 26:36 — 2:0. Шумаков — 5 (Андригетто), 31:28 — 3:0. Галузин — 1 (Яковлев), 48:43 — 3:1. О`Делл — 3 (Козун), 59:15 — 3:2Вратари: Бобков — Галимов (Кошечкин, 31:28, 57:30 — 59:15, 59:23)Штраф: 10 — 10Броски: 34 (12+13+9) — 29 (13+5+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 12-е место (6 очков), а «Авангард» — второе (16 очков). 0

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