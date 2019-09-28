СКА победил московское «Динамо»

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе на счету Евгения Кетова и Сергея Плотникова.

За «Динамо» отличился шведский форвард Андре Петерссон.

Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен, сделавший одну голевую передачу, установил новый клубный рекорд — со 101 очком по системе «гол+пас» финн стал самым результативным игроком обороны в истории команды в КХЛ.

Победа упрочила лидерство СКА в дивизионе Боброва, команда Алексея Кудашова с 17 очками на 4 очка опережает бело-голубых.

В турнирной таблице Западной конференции СКА и «Динамо» занимают 2-е и 5-е места соответственно.