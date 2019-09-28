СКА победил московское «Динамо»

СКА — «Динамо»
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В составе победителей дубль оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе на счету Евгения Кетова и Сергея Плотникова.
За «Динамо» отличился шведский форвард Андре Петерссон.
Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен, сделавший одну голевую передачу, установил новый клубный рекорд — со 101 очком по системе «гол+пас» финн стал самым результативным игроком обороны в истории команды в КХЛ.
Победа упрочила лидерство СКА в дивизионе Боброва, команда Алексея Кудашова с 17 очками на 4 очка опережает бело-голубых.
В турнирной таблице Западной конференции СКА и «Динамо» занимают 2-е и 5-е места соответственно.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Лехтеря — 6 (Ткачев, Плотников), 14:20 — 1:0. Кетов — 3 (мен., Каблуков), 22:23 — 2:0. Петерссон — 5 (Шипачев, Хиетанен), 33:32 — 2:1. Плотников — 3 (бол., Якупов, Ткачев), 48:23 — 3:1. Лехтеря — 7 (Плотников, Ткачев), 56:07 — 4:1Вратари: Мельничук — КузнецовБроски: 34 (13+6+15) — 22 (6+12+4)Штраф: 13 — 19