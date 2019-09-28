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    «Спартак» был сильнее «Авангарда» в серии буллитов

    КХЛ Спартак Авангард
    Омский «Авангард» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил по буллитам «Спартаку» — 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1).

    «Спартак»
    «Спартак»

    За победителей отличились Александр Хохлачёв, Каспарс Даугавиньш и Патрик Херстли. Решающий буллит реализовал Робин Ганзл.

    Защитник хозяев Вячеслав Войнов забросил в четвертом матче подряд. Еще по шайбе на счету Максима Чудинова и Роба Клинкхаммера.

    В таблице «Запада» «Спартак» вышел на шестое место, омичи идут четвертыми на «Востоке».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Хохлачев — 2 (бол., Вишневский, Федоров), 7:01 — 0:1. Чудинов — 2 (бол., Андригетто), 25:11 — 1:1. Клинкхаммер — 1 (бол., Бек, Андригетто), 38:20 — 2:1. Войнов — 5 (бол., Бек, Семенов), 44:48 — 3:1. Даугавиньш — 2 (Кулик, Карсумс), 45:56 — 3:2. Херсли — 3 (Федоров, Ганзл), 50:10 — 3:3Победный буллит: ДаугавиньшБроски: 36 (13+16+5+2) — 32 (14+8+8+2)Вратари: Судницин — ГудачекШтраф: 8 — 12
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