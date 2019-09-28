«Спартак» был сильнее «Авангарда» в серии буллитов

Омскийв рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил по буллитам— 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1).

За победителей отличились Александр Хохлачёв, Каспарс Даугавиньш и Патрик Херстли. Решающий буллит реализовал Робин Ганзл.

Защитник хозяев Вячеслав Войнов забросил в четвертом матче подряд. Еще по шайбе на счету Максима Чудинова и Роба Клинкхаммера.

В таблице «Запада» «Спартак» вышел на шестое место, омичи идут четвертыми на «Востоке».