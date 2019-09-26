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    СКА обыграл «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев СКА
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
    СКА

    Заброшенными шайбами в составе петербуржцев отметились Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Наиль Якупов и Евгений Кетов.

    За команду из Уфы отличился Теему Хартикайнен.

    СКА занимает 2-е место на «Западе», имея в активе 15 очков. «Салават Юлаев» с 13 баллами располагается на 2-й строчке на «Востоке».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Ткачев — 6 (Плотников), 0:18 — 1:0. Хартикайнен — 5 (Умарк, Маннинен), 23:10 — 1:1. Плотников — 2, 37:22 — 2:1. Якупов — 3 (Кагарлицкий, Рукавишников), 53:20 — 3:1. Кетов — 2 (п.в., Лехтеря, Кемппайнен), 58:19 — 4:1Вратари: Мельничук — Метсола (57:51 — 58:19)Броски: 29 (10+11+8) — 22 (4+7+11)Штраф: 10 — 10
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