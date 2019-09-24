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    «Торпедо» в овертайме одолело минское «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграло минское «Динамо» — 4:3.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей шайбы забросили Даниила Ильина, Михаила Варнакова и Джордана Шредера. Решающий гол в овертайме забил Антон Шенфельд.

    За гостей отличились Теему Пулккинен, Евгений Ковыршин и Франсис Паре.

    На 47-й минуте Дамир Жафяров не реализовал буллит.

    После этой победы хозяева набрали 14 очков и располагаются на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Столичный клуб с 9 очками занимает 8-ю строчку на Западе.

    В следующей встрече «Торпедо» на своем льду примет ЦСКА, а «Динамо» отправится в гости к «Северстали».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Пулккинен — 7 (бол., А. Костицын, Принс), 14:25 — 0:1. Ильин — 1 (мен., Ураков), 14:48 — 1:1. Варнаков — 4, 27:28 — 2:1. Шредер — 5 (Аляев, Жафяров), 30:36 — 3:1. Ковыршин — 1 (А. Костицын), 46:53 — 3:2. Паре — 2 (бол., Граньяни, Пулккинен), 48:04 — 3:3. Шенфельд — 1 (Тихомиров, Геноуэй), 61:06 — 4:3Нереализованный буллит: Жафяров (Торпедо), 46:02 (Вратарь)Броски: 40 (12+12+14+2) — 31 (7+13+11+0)Вратари: Тихомиров — ЭнротШтраф: 29 — 10
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