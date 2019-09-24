«Торпедо» в овертайме одолело минское «Динамо»

Нижегородскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграло минское— 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Даниила Ильина, Михаила Варнакова и Джордана Шредера. Решающий гол в овертайме забил Антон Шенфельд.

За гостей отличились Теему Пулккинен, Евгений Ковыршин и Франсис Паре.

На 47-й минуте Дамир Жафяров не реализовал буллит.

После этой победы хозяева набрали 14 очков и располагаются на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Столичный клуб с 9 очками занимает 8-ю строчку на Западе.

В следующей встрече «Торпедо» на своем льду примет ЦСКА, а «Динамо» отправится в гости к «Северстали».