«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком»

Московскийуступил уфимскому(2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Сошников (38), Сакари Маннинен (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).

За красно-белых заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26).

«Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», набрав 13 очков, поднялся на вторую строчку на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со СКА.