«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком»

«Салават Юлаев»
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В составе победителей отличились Никита Сошников (38), Сакари Маннинен (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).
За красно-белых заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26).
«Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», набрав 13 очков, поднялся на вторую строчку на «Востоке».
В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Голы: Ганзл — 2 (бол., Рылов, Федоров), 23:07 — 1:0. Кулик — 2 (Никонцев, Кокарев), 25:03 — 2:0. Сошников — 6 (бол., Хартикайнен, Умарк), 37:34 — 2:1. Умарк — 2 (Ларсен, Хартикайнен), 43:32 — 2:2. Ларсен — 2 (Баранов, Маннинен), 48:54 — 2:3. Жарков — 1 (п.в.), 58:46 — 2:4Вратари: Хомченко (58:27 — 58:46) — МетсолаБроски: 31 (11+12+8) — 40 (10+13+17)Штраф: 14 — 16