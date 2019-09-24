Ассистенты Мактавиша продолжат работу в «Локомотиве»

Ассистенты уволенного изпродолжат работу в клубе.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-служе клуба из Ярославля.

«Все помощники пока остаются. В том числе Пелино и Красоткин», — сказал собеседник агентства.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Ардашев, занимающий также пост спортивного директора.

61-летний Мактавиш возглавлял «Ломотив» с мая этого года. Под его руководством команда неудачно стартовала в регулярном чемпионате КХЛ. После девяти матчей «Локо» занимает одиннадцатое место в таблице Западной конференции. 0