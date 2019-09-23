ЦСКА по буллитам победил СКА в армейском дерби

За ЦСКА в основное время дважды отличился форвард Максим Шалунов. Победный буллит реализовал нападающий Линден Вей.
В составе СКА дубль оформил нападающий Владимир Ткачев.
ЦСКА с 15 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. СКА — 2-я строчка и 13 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шалунов — 2 (Робинсон, Окулов), 8:24 — 0:1. Ткачев — 4 (Зуб, Плотников), 10:46 — 1:1. Шалунов — 3 (бол., Окулов, Робинсон), 25:31 — 1:2. Ткачев — 5 (бол., Лехтеря), 34:55 — 2:2Победный буллит: ВейВратари: Мельничук — СорокинБроски: 30 (9+10+7+4) — 27 (3+10+13+1)Штраф: 8 — 14