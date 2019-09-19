ЦСКА переиграл «Адмирал»

Московскийодержал домашнюю победу над владивостокским(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев Максим Мамин набрал в этой встрече три (2+1) очка, еще по шайбе забросили Кирилл Капризов и Алексей Марченко.

Армейцы одержали третью победу кряду. Для гостей это второе поражение подряд.

Команда из Москвы возглавляет Западную конференцию, из Владивостока — идет на десятом Восточной.