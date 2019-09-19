ЦСКА переиграл «Адмирал»

В составе армейцев Максим Мамин набрал в этой встрече три (2+1) очка, еще по шайбе забросили Кирилл Капризов и Алексей Марченко.
Армейцы одержали третью победу кряду. Для гостей это второе поражение подряд.
Команда из Москвы возглавляет Западную конференцию, из Владивостока — идет на десятом Восточной.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Капризов — 5 (Григоренко, Светлаков), 20:35 — 1:0. Мамин — 1 (Попов, Окулов), 33:09 — 2:0. Марченко — 1 (Мамин), 35:04 — 3:0. Мамин — 2 (Дальбек, Окулов), 58:28 — 4:0Вратари: Сорокин — ОлкинуораБроски: 44 (12+23+9) — 20 (6+8+6)Штраф: 8 — 8