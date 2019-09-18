«Трактор» в овертайме одолел «Сибирь»

Счет в середине первого периода открыл нападающий новосибирцев Дмитрий Саюстов. Гости отыгрались на 36-й минуте, благодаря шайбе Алексея Кручинина.
Победу челябинцам в овертайме принес Эндрю Кейлоф.
В третьем периоде матча судьи отменили заброшенную шайбу форварда новосибирцев Микаэля Руохомяя, поскольку главный тренер челябинцев Петерис Скудра взял челлендж на просмотр положения «вне игры».
Отметим, что для «Трактора» этот матч стал седьмым подряд на выезде.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Саюстов — 2, 9:24 — 1:0. Кручинин — 3, 35:40 — 1:1. Кейлоф — 3 (бол., Виртанен), 64:04 — 1:2Вратари: Сятери — ДемченкоБроски: 26 (4+7+14+1) — 30 (11+13+4+2)Штраф: 8 — 4