Знарок пропустит ближайшие матчи «Спартака»

Главный тренер московскогоне поехал с командой на выездные игры регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Отмечается, что Знарок пропустит эти матчи из-за перенесенной ранее пневмонии. В дни выездных матчей он должен пройти дополнительное обследование. Руководить командой в этих встречах будет его помощник Харийс Витолиньш.

17 сентября «Спартаку» предстоит выезд в Алма-Ату к «Барысу», 19 сентября — в Магнитогорск к «Металлургу», а 21 сентября — в Екатеринбург к «Автомобилисту».

«Спартак» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 0