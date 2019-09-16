Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

В составе победителей хет-триком отметился Кирилл Капризов (1:19, 18:34 и 58:59). Еще по шайбе забросили Сергей Калинин (17:24) и Михаил Григоренко (50:40).
За «Локо» отличились Стефан Да Коста (13:34) и Ян Накладал (54:11).
Армейцы одержали пятую победу в семи матчах. У «Локомотива» — третье поражение в пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
Голы: Капризов — 2 (Григоренко), 1:19 — 1:0. Да Коста — 1 (Осипов, Ландер), 13:34 — 1:1. Калинин — 3 (Мамин), 17:24 — 2:1. Капризов — 3 (Дальбек, Робинсон), 18:34 — 3:1. Накладал — 1 (Денисенко, Е. Аверин), 34:11 — 3:2. Григоренко — 3 (Вей, Капризов), 50:40 — 4:2. Капризов — 4 (п.в., Григоренко, Киселевич), 58:59 — 5:2Вратари: Юханссон — Коновалов (Лазушин, 18:34, 57:02 — 57:08, 57:24 — 58:27, 58:32 — 58:59)Броски: 30 (16+10+4) — 26 (5+8+13)Штраф: 6 — 8