Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ярославским— 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

В составе победителей хет-триком отметился Кирилл Капризов (1:19, 18:34 и 58:59). Еще по шайбе забросили Сергей Калинин (17:24) и Михаил Григоренко (50:40).

За «Локо» отличились Стефан Да Коста (13:34) и Ян Накладал (54:11).

Армейцы одержали пятую победу в семи матчах. У «Локомотива» — третье поражение в пяти встречах.