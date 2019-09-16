ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду«Марсель» начинает возрождение
  • 22:04
    • «Динамо» разошлось миром с «Уфой»
  • 21:55
    • Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани обыграл «Северсталь»
  • 19:56
    • Глушаков выйдет в старте «Ахмата» на матч с «Ростовом»
  • 18:30
    • Сильвиньо: Забить «Зениту» будет сложно
    Все новости спорта

    Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

    КХЛ ЦСКА Локомотив
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ярославским «Локомотивом» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

    В составе победителей хет-триком отметился Кирилл Капризов (1:19, 18:34 и 58:59). Еще по шайбе забросили Сергей Калинин (17:24) и Михаил Григоренко (50:40).

    За «Локо» отличились Стефан Да Коста (13:34) и Ян Накладал (54:11).

    Армейцы одержали пятую победу в семи матчах. У «Локомотива» — третье поражение в пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Капризов — 2 (Григоренко), 1:19 — 1:0. Да Коста — 1 (Осипов, Ландер), 13:34 — 1:1. Калинин — 3 (Мамин), 17:24 — 2:1. Капризов — 3 (Дальбек, Робинсон), 18:34 — 3:1. Накладал — 1 (Денисенко, Е. Аверин), 34:11 — 3:2. Григоренко — 3 (Вей, Капризов), 50:40 — 4:2. Капризов — 4 (п.в., Григоренко, Киселевич), 58:59 — 5:2Вратари: Юханссон — Коновалов (Лазушин, 18:34, 57:02 — 57:08, 57:24 — 58:27, 58:32 — 58:59)Броски: 30 (16+10+4) — 26 (5+8+13)Штраф: 6 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Автомобилист» — «Авангард»
  • 1.65
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Торино» третью кряду победу в этой Серии А?
  • «Торино» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Порадуют ли нас «Астон Вилла» и «Вест Хэм» голами?
  • «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Ждать ли нам голов от лидеров Восточной конференции?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты ЦСКА Футбол Успех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»«Армейцы» забили два гола в концовке встречи 00:540
  • 17:43
    • Министр спорта Катара: Постараемся провести ЧМ лучше, чем Россия
  • 17:19
    • Стали известны пары клубного чемпионата мира
  • 17:06
    • Марсело пропустит игру с ПСЖ
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:020
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 22:29
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
  • 22:18
    • Рижское «Динамо» нанесло «Амуру» седьмое поражение
  • 22:06
    • «Ман Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Брешии»
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:050
  • 16:56
    • Соболев: Самара, прошу прощения за вчерашний матч
  • 16:43
    • Федун не одобрил отставку Кононова
  • 19:05
    • «Динамо» и «Уфа» огласили стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие