Цулыгин: Сегодня спортивной бог был не на стороне «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева»поделился мнением о домашнем матче с(0:2).

«Поздравляю соперника с победой. Соглашусь, что была хорошая, насыщенная и очень напряжённая игра, в которой мы, к сожалению, не смогли взять очки, хотя для этого были предпосылки и хорошие моменты.

Где-то оборона соперника сыграла здорово, а в остальных случаях просто шикарно сыграл вратарь.

Сегодня спортивной бог был не на нашей стороне, но при этом у ребят была полная самоотдача — они старались и бились.

Чуть-чуть не хватило главного — забить гол. Готовимся к следующим играм», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».

14 сентября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Амуром», а клуб из Екатеринбурга в этот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком». 0