Цулыгин: Сегодня спортивной бог был не на стороне «Салавата»

Николай Цулыгин
«Салават Юлаев»
«Поздравляю соперника с победой. Соглашусь, что была хорошая, насыщенная и очень напряжённая игра, в которой мы, к сожалению, не смогли взять очки, хотя для этого были предпосылки и хорошие моменты.
Где-то оборона соперника сыграла здорово, а в остальных случаях просто шикарно сыграл вратарь.
Сегодня спортивной бог был не на нашей стороне, но при этом у ребят была полная самоотдача — они старались и бились.
Чуть-чуть не хватило главного — забить гол. Готовимся к следующим играм», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».
14 сентября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Амуром», а клуб из Екатеринбурга в этот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком». 0