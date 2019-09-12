Мартемьянов: Опасались «Салават», но сумели сдержать его штурм

Главный тренер «Автомобилиста»подвёл итоги выездного матча с(2:0).

«Хотелось бы поздравить болельщиков с хорошим матчем, который получился: был накал с обеих сторон и никто не хотел проигрывать.

Благодарю нашу команду за проявленный характер и стойкость в обороне, поздравляю нашего вратаря с первым "сухарем".

Что касается игры, мы опасались "Салават", знали, что для них это первая игра дома. Они приехали с поездки, и у них было чуть больше времени на восстановление.

Мы сдержали их штурм и начали потихоньку играть в свою игру. Нам это удалось, и результат не заставил себя ждать. Стойко отыграли третий период.

Благодарю бригады меньшинства, сегодня очень хорошо отыграли. Парней с победой, молодцы», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Салавата Юлаева». 0