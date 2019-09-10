Знарок: Если «Спартак» сможет забивать больше двух, то все будет в порядке

Главный тренер «Спартака»остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Мы провели боевую игру. Благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили. С нашей стороны была хорошая, командная игра. Именно бойцовская. Если сможем забивать больше двух, то все будет в порядке.

В запасе остались Хохлачев, Зубов, Даугавиньш. С ним все в порядке. Мы хотели выйти именно таким составом и показать, что им можно играть.

Мы готовимся по одной системе и даже ребята, которых мы поднимем из молодежной команды, знают, что нужно делать в определенных ситуациях.

Жаль только, что Аркалов сломался. Пришлось играть в три центральных. Кутейкин сыграет в следующем матче.

Первая игра вратаря Хомченко — парень немного нервничал. Такая ответственность! Мы играли с солидной командой.

Он все равно молодец, несмотря на гол в овертайме. Поддержали его, конечно», — приводит слова Знарка «Спорт-Экспресс». 0