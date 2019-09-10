«Локомотив» взял верх над «Сочи»

Ярославскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Григорий Денисенко и Роман Савченко. Единственная шайба сочинцев на счету Степана Старкова.

Победа позволила «Локомотиву» уйти с последнего места в Западной конференции, с 2 набранными очками команда Крейга Мактавиша переместилась на 10-ю позицию. «Сочи» с 4 очками занимает 5-е место на Западе.

В следующем матче железнодорожники дома сыграют против московского «Динамо», встреча состоится 12 сентября. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде в Подольске против «Витязя».