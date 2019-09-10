«Локомотив» взял верх над «Сочи»

«Локомотив»
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В составе победителей отличились Григорий Денисенко и Роман Савченко. Единственная шайба сочинцев на счету Степана Старкова.
Победа позволила «Локомотиву» уйти с последнего места в Западной конференции, с 2 набранными очками команда Крейга Мактавиша переместилась на 10-ю позицию. «Сочи» с 4 очками занимает 5-е место на Западе.
В следующем матче железнодорожники дома сыграют против московского «Динамо», встреча состоится 12 сентября. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде в Подольске против «Витязя».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Денисенко — 1 (Каюмов), 32:32 — 1:0. Савченко — 1 (Накладал), 35:01 — 2:0. Старков — 1 (Точицкий, Алтыбармакян), 56:26 — 2:1Вратари: Лазушин — Шикин (58:05)Броски: 21 (9+8+4) — 31 (9+8+14)Штраф: 8 — 6