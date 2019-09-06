«Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне

В рамках регулярного чемпионата КХЛна своей площадке принимал

Хозяева льда нанесли питерским «армейцам» первое поражение в сезоне — 5:2.

На 27-й минуте Бруск Мацек в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперед. Евгений Кетов также в меньшинстве счет сравнял, но уже через 11 секунд Евгений Мозер в большинстве вывел хозяев вперед.

В конце второго периода Андрей Обидин забросил еще одну шайбу «Автомобилиста». Артем Зуб одну шайбу для СКА отыграл, но на большее гостей не хватило. Хозяева же отличились еще дважды — усилиями Андрея Василевского и Мацека, который оформил дубль, забросив в пустые ворота.

Для СКА это поражение стало первым в трех играх на старте сезона. «Автомобилист» выиграл в третий раз подряд.