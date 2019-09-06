«Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне

Игроки «Автомобилиста»
«Автомобилист»
Хозяева льда нанесли питерским «армейцам» первое поражение в сезоне — 5:2.
На 27-й минуте Бруск Мацек в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперед. Евгений Кетов также в меньшинстве счет сравнял, но уже через 11 секунд Евгений Мозер в большинстве вывел хозяев вперед.
В конце второго периода Андрей Обидин забросил еще одну шайбу «Автомобилиста». Артем Зуб одну шайбу для СКА отыграл, но на большее гостей не хватило. Хозяева же отличились еще дважды — усилиями Андрея Василевского и Мацека, который оформил дубль, забросив в пустые ворота.
Для СКА это поражение стало первым в трех играх на старте сезона. «Автомобилист» выиграл в третий раз подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы: Мэйсек — 2 (мен., Гуркин), 26:44 — 1:0. Кетов — 1 (мен., Рукавишников, Земченок), 34:11 — 1:1. Мозер — 1 (бол., Хрипунов), 34:22 — 2:1. Обидин — 1 (Гареев), 37:46 — 3:1. Зуб — 1 (Дыбленко), 47:42 — 3:2. Василевский — 1 (бол., Доус, Обидин), 54:27 — 4:2. Мэйсек — 3 (п.в., Трямкин), 59:29 — 5:2Вратари: Коварж — Кочетков (58:03 — 59:29)Штраф: 8 — 10Броски: 38 (14+18+6) — 31 (8+14+9)