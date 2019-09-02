СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

В составе победителей отличились Давид Рундблад (19:06), Наиль Якупов (37:46) и Владимир Ткачев (58:23).
Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).
4 сентября «Металлург» проведёт домашний матч с «Северсталью», подопечные Алексея Кудашова в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
Металлург Мг — СКА — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рундблад — 1 (бол., Плотников), 19:06 — 0:1. Козун — 1 (бол., О`Делл), 29:44 — 1:1. Якупов — 1 (бол., Рундблад), 37:46 — 1:2. Ткачев — 1 (Зуб), 58:23 — 1:3Вратари: Кошечкин (59:04) — КочетковБроски: 27 (4+13+10) — 35 (16+9+10)Штраф: 16 — 12