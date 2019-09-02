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    СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

    КХЛ СКА Металлург Мг
    Питерский СКА на выезде победил магнитогорский «Металлург» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
    СКА

    В составе победителей отличились Давид Рундблад (19:06), Наиль Якупов (37:46) и Владимир Ткачев (58:23).

    Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).

    4 сентября «Металлург» проведёт домашний матч с «Северсталью», подопечные Алексея Кудашова в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Металлург Мг — СКА — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Рундблад — 1 (бол., Плотников), 19:06 — 0:1. Козун — 1 (бол., О`Делл), 29:44 — 1:1. Якупов — 1 (бол., Рундблад), 37:46 — 1:2. Ткачев — 1 (Зуб), 58:23 — 1:3Вратари: Кошечкин (59:04) — КочетковБроски: 27 (4+13+10) — 35 (16+9+10)Штраф: 16 — 12
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