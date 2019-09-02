«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане вели со счетом 2:0 — отличились Евгений Бодров (4:11) и Игорь Гераськин (20:34).

Хозяева отыгрались благодаря шайбам Питера Холланда (23:45) и Дениса Бодрова (46:15), а в овертайме одержали победу благодаря голу Вячеслава Литовченко (61:55).

4 сентября «Автомобилист» примет на своём льду «Витязь», а команда Андрея Разина в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».