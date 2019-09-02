«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Автомобилист»
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Череповчане вели со счетом 2:0 — отличились Евгений Бодров (4:11) и Игорь Гераськин (20:34).
Хозяева отыгрались благодаря шайбам Питера Холланда (23:45) и Дениса Бодрова (46:15), а в овертайме одержали победу благодаря голу Вячеслава Литовченко (61:55).
4 сентября «Автомобилист» примет на своём льду «Витязь», а команда Андрея Разина в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Бодров — 1 (Алексеев, Морозов), 4:11 — 0:1. Гераськин — 1 (Трубачев, Вовченко), 20:34 — 0:2. Холланд — 1 (Хрипунов), 23:48 — 1:2. Бодров — 1 (Мэйсек, Литовченко), 46:15 — 2:2. Литовченко — 1, 61:55 — 3:2Вратари: Коварж — ПодъяпольскийБроски: 33 (15+7+9+2) — 31 (10+11+10+0)Штраф: 18 — 8