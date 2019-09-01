«Авангард» одолел ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ

Омскийпобедил московский(3:1) и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года

В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон (20-я и 59-й минуты) и Максим Чудинов (26-я минута).

У армейцев точный бросок на свой счет записал нападающий Максим Шалунов (12).

Таким образом, «Авангард» в первые в своей истории стал обладателем Кубка открытия КХЛ.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.