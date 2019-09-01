«Авангард» одолел ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон (20-я и 59-й минуты) и Максим Чудинов (26-я минута).
У армейцев точный бросок на свой счет записал нападающий Максим Шалунов (12).
Таким образом, «Авангард» в первые в своей истории стал обладателем Кубка открытия КХЛ.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
КХЛ. Кубок открытия
ЦСКА — «Авангард» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Голы: 1:0 — Максим Шалунов (Константин Окулов, 11:21), 1:1 — Коди Франсон (Тейлор Бек, Свен Андригетто, 19:22, бол.), 1:2 — Максим Чудинов (25:49), 1:3 — Коди Франсон (58:40, п.в.)Вратари: Юханссон (58:06 — 58:40, 59:15) — БобковБроски: 20 (9+4+7) — 20 (6+10+4)Штраф: 6-2