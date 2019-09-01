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    «Авангард» одолел ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ

    КХЛ Авангард ЦСКА
    Омский «Авангард» победил московский ЦСКА (3:1) и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон (20-я и 59-й минуты) и Максим Чудинов (26-я минута).

    У армейцев точный бросок на свой счет записал нападающий Максим Шалунов (12).

    Таким образом, «Авангард» в первые в своей истории стал обладателем Кубка открытия КХЛ.

    ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

    КХЛ. Кубок открытия
    ЦСКА — «Авангард» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
    Голы: 1:0 — Максим Шалунов (Константин Окулов, 11:21), 1:1 — Коди Франсон (Тейлор Бек, Свен Андригетто, 19:22, бол.), 1:2 — Максим Чудинов (25:49), 1:3 — Коди Франсон (58:40, п.в.)Вратари: Юханссон (58:06 — 58:40, 59:15) — БобковБроски: 20 (9+4+7) — 20 (6+10+4)Штраф: 6-2
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