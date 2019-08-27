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    «Салават Юлаев» по буллитам одолел «Автомобилист»

    КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (5:4 Б) в последнем предсезонном матче.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей две шайбы забросил Линус Умарк, победный буллит на счету Теему Хартикайнена.

    За екатеринбуржцев дубль оформил Артем Гареев.

    Ранее «Салават» обыграл «Нефтехимик» (4:1), а «Автомобилист» на Кубке латвийских железных дорог уступил «Локомотиву» (0:3).

    Свой первый официальный матч «Автомобилист» проведет 3 сентября против «Куньлуня». Игра пройдет в Китае.

    Товарищеский матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 Б (0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Попов — 1 (мен.), 23:42 — 0:1. Доус — 2 (бол., Холланд, Обидин), 37:16 — 0:2. Гареев — 1 (Обидин, Кучерявенко), 38:46 — 0:3. Умарк — 1 (Маннинен, Ларсен), 39:52 — 1:3. Бурмистров — 2 (бол., Арзамасцев), 47:53 — 2:3. Гареев — 2 (Василевский, Обидин), 53:06 — 2:4. Умарк — 2 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 58:32 — 3:4. Хартикайнен — 2 (Умарк, Бурмистров), 59:02 — 4:4Победный буллит: ХартикайненВратари: Метсола (57:53 — 58:32, 59:11 — 59:32) — КоваржБроски: 40 (9+13+14+4) — 30 (7+16+6+1)
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